Revelan la habilidad secreta de Bill Gates para conseguir el éxito en cualquier área

Bill Gates se convirtió en uno de los hombres más famosos e influyentes del siglo XXI. El fundador y CEO de Microsoft posee una fortuna cercana a los 122 mil millones de dólares y es un caso de éxito porque empezó desde abajo.

La disciplina y la constancia del magnate lo llevaron a lo más alto del mundo empresarial. Morgan Housel, experto en dinero, contó en su libro "Same as Ever" el secreto de Gates para consolidar su éxito.





El optimismo y pesimismo de Bill Gates

Morgan Housel afirma en su libro que una de las claves para ser exitoso es ser pesimista . Aunque suene controversial, el autor señala que es clave para la supervivencia porque ayuda a estar preparado a eventuales riesgos .

En la misma línea, menciona que el optimismo también es una cualidad importante para que las personas se mantengan encaminadas hacia los objetivos trazados .

Además, en un artículo que Housel escribió menciona que estos dos fenómenos que son totalmente contrarios se complementan. "Saber equilibrar ambos siempre ha sido -y siempre será- una de las habilidades más importantes de la vida", afirmó.

Según Morgan Housel, el CEO de Microsoft cuenta con ambas habilidades opuestas complementarias. El autor señala que "desde el día en que fundó la compañía, insistió en tener siempre suficiente efectivo en el banco para mantener viva la empresa durante 12 meses sin ingresos ".

Housel señaló que el magante entiende que solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir en corto plazo.

La habilidad secreta de Bill Gates para alcanzar el éxito

El autor de "Same as Ever" menciona que Bill Gates desarrolló la fórmula del éxito. El "optimismo racional" como explica Housel es la clave para alcanzar todos los objetivos propuestos.

Recalcó que solo ser optimista en un nivel extremo y ver el pesimismo como un defecto es un error, ya que dificulta la identificación de las complicaciones .

Por otro lado, cuando se cae en un pesimismo exacerbado, las personas no estarán abiertas a ver nuevas posibilidades.