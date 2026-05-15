Este viernes, 15 de mayo de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 15 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 4808 (Incendio). Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar. La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.