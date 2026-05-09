La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este viernes, 8 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 2218 (Sangre). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con sangre suele simbolizar vitalidad, emociones intensas y cambios profundos. Puede señalar pasión, fuerza interior o una renovación que llega tras una crisis, recordándote conectar con tus necesidades y límites. También puede reflejar pérdida de energía, heridas emocionales o advertencias sobre conflictos y estrés. Si la sangre te inquieta en el sueño, invita a revisar tu salud, relaciones y recursos para recuperar equilibrio.