En este lunes, 26 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1385 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 26 de enero

 1°1385 11°2162
 8852  12°6748
 3°6499 13°0128 
 5308  14°4466 
 2472  15°8986 
 6°7780  16°9239
 1027  17°4801 
 7707  18°6776 
 6521  19°5090 
 10°3043 20°4856 

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de aspectos ocultos de la mente o emociones. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o descubrir verdades que han permanecido en la oscuridad.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

