En este lunes, 26 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1385 - Linterna
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 26 de enero
|1°
|1385
|11°
|2162
|2°
|8852
|12°
|6748
|3°
|6499
|13°
|0128
|4°
|5308
|14°
|4466
|5°
|2472
|15°
|8986
|6°
|7780
|16°
|9239
|7°
|1027
|17°
|4801
|8°
|7707
|18°
|6776
|9°
|6521
|19°
|5090
|10°
|3043
|20°
|4856
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de incertidumbre.
Además, la linterna representa la iluminación de aspectos ocultos de la mente o emociones. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o descubrir verdades que han permanecido en la oscuridad.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.