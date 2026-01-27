En este lunes, 26 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1385 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 26 de enero

1° 1385 11° 2162 2° 8852 12° 6748 3° 6499 13° 0128 4° 5308 14° 4466 5° 2472 15° 8986 6° 7780 16° 9239 7° 1027 17° 4801 8° 7707 18° 6776 9° 6521 19° 5090 10° 3043 20° 4856

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o dirección en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de aspectos ocultos de la mente o emociones. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o descubrir verdades que han permanecido en la oscuridad.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.