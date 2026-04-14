La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 13 de abril de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este lunes, 13 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional. Además, la sangre en los sueños puede representar sentimientos intensos, como la ira o la pasión. También puede ser un indicativo de cambios significativos o transformaciones personales que están ocurriendo. El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.