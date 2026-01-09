En este viernes, 9 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9778 - Ramera
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero
|1°
|9778
|11°
|4918
|2°
|8148
|12°
|1220
|3°
|2966
|13°
|0193
|4°
|0119
|14°
|2329
|5°
|3663
|15°
|4514
|6°
|0042
|16°
|8951
|7°
|9915
|17°
|1424
|8°
|0081
|18°
|0650
|9°
|7167
|19°
|1162
|10°
|1199
|20°
|9653
¿Qué significa soñar con ramera?
Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y satisfacción en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.
Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la sexualidad. La ramera en el sueño puede ser un reflejo de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de restricciones sociales.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.