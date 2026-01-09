En esta noticia

En este viernes, 9 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9778 - Ramera

Te puede interesar

El descubrimiento del siglo: encuentran en la Antártida criaturas acuáticas nunca antes vistas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

 1°9778 11°4918
 8148  12°1220
 3°2966 13°0193 
 0119  14°2329 
 3663  15°4514 
 6°0042  16°8951
 9915  17°1424 
 0081  18°0650 
 7167  19°1162 
 10°1199 20°9653 

Te puede interesar

Cambian los controles de tránsito: encarcelarán a los conductores que no exhiban la licencia original

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y satisfacción en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.

Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la sexualidad. La ramera en el sueño puede ser un reflejo de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de restricciones sociales.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Brownie saludable: sin harina, sin azúcar y elaborado en minutos