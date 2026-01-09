En este viernes, 9 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9778 - Ramera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

1° 9778 11° 4918 2° 8148 12° 1220 3° 2966 13° 0193 4° 0119 14° 2329 5° 3663 15° 4514 6° 0042 16° 8951 7° 9915 17° 1424 8° 0081 18° 0650 9° 7167 19° 1162 10° 1199 20° 9653

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y satisfacción en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.

Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la sexualidad. La ramera en el sueño puede ser un reflejo de la necesidad de explorar nuevas experiencias o de liberarse de restricciones sociales.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.