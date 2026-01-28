En esta noticia

En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0049 - La Carne

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero

 1°0049 11°9447
 1610  12°7754
 3°9523 13°7491 
 6462  14°2924 
 1882  15°5819 
 6°6979  16°7896
 2479  17°7265 
 2078  18°4383 
 0215  19°5299 
 10°7288 20°2096 

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad y la energía vital del soñador.

Además, la carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente o de enfrentar aspectos más profundos de uno mismo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

