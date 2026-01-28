En esta noticia
En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0049 - La Carne
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero
|1°
|0049
|11°
|9447
|2°
|1610
|12°
|7754
|3°
|9523
|13°
|7491
|4°
|6462
|14°
|2924
|5°
|1882
|15°
|5819
|6°
|6979
|16°
|7896
|7°
|2479
|17°
|7265
|8°
|2078
|18°
|4383
|9°
|0215
|19°
|5299
|10°
|7288
|20°
|2096
¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con la carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad y la energía vital del soñador.
Además, la carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente o de enfrentar aspectos más profundos de uno mismo.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.