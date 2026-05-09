Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este sábado, 9 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 9973 (Hospital). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con Hospital suele indicar necesidad de sanación y cuidado. Puede reflejar cansancio, duelo o estrés y el deseo de apoyo profesional o familiar para atravesar una etapa vulnerable y recuperar fuerzas. Según el contexto, advierte miedo a enfermedades o cambios, o bien una oportunidad de curar hábitos y emociones. Un hospital vacío sugiere aislamiento; uno activo, proceso de ayuda, tratamiento y recuperación.