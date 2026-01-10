En este sábado, 10 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2415 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 10 de enero

1° 2415 11° 5450 2° 2025 12° 1652 3° 1115 13° 5612 4° 0506 14° 3517 5° 9006 15° 1858 6° 1384 16° 6420 7° 3215 17° 3898 8° 0365 18° 6368 9° 2342 19° 6585 10° 7001 20° 3076

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y valorar las relaciones cercanas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.