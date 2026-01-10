En esta noticia

En este sábado, 10 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2415 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 10 de enero

 1°2415 11°5450
 2025  12°1652
 3°1115 13°5612 
 0506  14°3517 
 9006  15°1858 
 6°1384  16°6420
 3215  17°3898 
 0365  18°6368 
 2342  19°6585 
 10°7001 20°3076 

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja deseos de volver a tiempos más simples y felices.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar y valorar las relaciones cercanas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

