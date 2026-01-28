En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6148 - Muerto que habla

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero

1° 6148 11° 7640 2° 6040 12° 6514 3° 9059 13° 0030 4° 9062 14° 2222 5° 1933 15° 4036 6° 9526 16° 3460 7° 0085 17° 4652 8° 9153 18° 7003 9° 1861 19° 6821 10° 4820 20° 9919

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede representar una conexión con el pasado y la búsqueda de sabiduría o guía en momentos difíciles. La voz del muerto en el sueño puede ser interpretada como un mensaje importante que el soñador debe considerar.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.