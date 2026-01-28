En esta noticia

En este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6148 - Muerto que habla

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 28 de enero

 1°6148 11°7640
 6040  12°6514
 3°9059 13°0030 
 9062  14°2222 
 1933  15°4036 
 6°9526  16°3460
 0085  17°4652 
 9153  18°7003 
 1861  19°6821 
 10°4820 20°9919 

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede representar una conexión con el pasado y la búsqueda de sabiduría o guía en momentos difíciles. La voz del muerto en el sueño puede ser interpretada como un mensaje importante que el soñador debe considerar.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

