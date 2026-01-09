En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7745 - El Vino

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

1° 7745 11° 7100 2° 7157 12° 1239 3° 8576 13° 2481 4° 2275 14° 8260 5° 8637 15° 4929 6° 3165 16° 1289 7° 1407 17° 8338 8° 8681 18° 0183 9° 1205 19° 9202 10° 5917 20° 3319

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

Además, el vino en los sueños puede representar la creatividad y la inspiración. Puede indicar que el soñador está en un período de abundancia emocional y artística.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.