En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7745 - El Vino
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero
|1°
|7745
|11°
|7100
|2°
|7157
|12°
|1239
|3°
|8576
|13°
|2481
|4°
|2275
|14°
|8260
|5°
|8637
|15°
|4929
|6°
|3165
|16°
|1289
|7°
|1407
|17°
|8338
|8°
|8681
|18°
|0183
|9°
|1205
|19°
|9202
|10°
|5917
|20°
|3319
¿Qué significa soñar con el vino?
Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de las pequeñas cosas.
Además, el vino en los sueños puede representar la creatividad y la inspiración. Puede indicar que el soñador está en un período de abundancia emocional y artística.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.