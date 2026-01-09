En esta noticia

En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7745 - El Vino

Te puede interesar

Orgullo latinoamericano: construirán el puente más extenso de la región que superará al legendario Golden Gate de San Francisco

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

 1°7745 11°7100
 7157  12°1239
 3°8576 13°2481 
 2275  14°8260 
 8637  15°4929 
 6°3165  16°1289
 1407  17°8338 
 8681  18°0183 
 1205  19°9202 
 10°5917 20°3319 

Te puede interesar

Construyen el túnel más anhelado en la Ciudad: pasará debajo del tren y terminará con el tráfico de la zona

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino puede simbolizar la celebración y la alegría en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja momentos de felicidad y la necesidad de disfrutar de las pequeñas cosas.

Además, el vino en los sueños puede representar la creatividad y la inspiración. Puede indicar que el soñador está en un período de abundancia emocional y artística.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

El descubrimiento del siglo: encuentran en la Antártida criaturas acuáticas nunca antes vistas