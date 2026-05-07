El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 6 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna. En este miércoles, 6 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Fiesta simboliza alegría, conexión social y deseo de celebrar. Señala necesidad de descanso, diversión o reconocimiento. Si hay descontrol, apunta a excesos, presión del grupo o evasión de problemas. El ambiente del sueño guía: armonía es bienestar; caos, estrés. Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.