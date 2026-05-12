La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 12 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este martes, 12 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una linterna simboliza claridad y guía. Buscas iluminar dudas y encontrar dirección. También sugiere verdades ocultas por descubrir. Avanza con prudencia y confía en tu intuición. El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.