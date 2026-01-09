En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0149 - La Carne
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero
|1°
|0149
|11°
|3389
|2°
|5111
|12°
|6496
|3°
|3179
|13°
|3434
|4°
|9695
|14°
|2235
|5°
|2376
|15°
|8939
|6°
|7156
|16°
|8309
|7°
|5100
|17°
|7358
|8°
|9965
|18°
|6743
|9°
|7750
|19°
|1428
|10°
|3730
|20°
|7099
¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con la carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad y la energía vital del soñador.
Además, la carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente o de enfrentar aspectos más profundos de uno mismo.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.