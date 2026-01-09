En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0149 - La Carne

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

1° 0149 11° 3389 2° 5111 12° 6496 3° 3179 13° 3434 4° 9695 14° 2235 5° 2376 15° 8939 6° 7156 16° 8309 7° 5100 17° 7358 8° 9965 18° 6743 9° 7750 19° 1428 10° 3730 20° 7099

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad y la energía vital del soñador.

Además, la carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente o de enfrentar aspectos más profundos de uno mismo.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.