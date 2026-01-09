En esta noticia

En este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0149 - La Carne

Te puede interesar

Este país de América Latina genera más de 130 toneladas de oro al año y ya supera a las potencias mundiales

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 9 de enero

 1°0149 11°3389
 5111  12°6496
 3°3179 13°3434 
 9695  14°2235 
 2376  15°8939 
 6°7156  16°8309
 5100  17°7358 
 9965  18°6743 
 7750  19°1428 
 10°3730 20°7099 

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones y los herederos no obtendrán los bienes aunque lo determine el testamento si pasa esto

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con la carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades físicas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con la vitalidad y la energía vital del soñador.

Además, la carne en los sueños puede representar aspectos de la identidad y la autoimagen. Puede indicar una necesidad de nutrirse emocionalmente o de enfrentar aspectos más profundos de uno mismo.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Chau celulares: Bill Gates reveló por qué dejarán de usarse y qué invento los reemplazarán para siempre