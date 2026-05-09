El sorteo de la Quiniela vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país. Como cada día, las distintas loterías provinciales publican los números ganadores oficiales y actualizados, con premios definidos por la combinación numérica seleccionada y el importe jugado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 8 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6508 (Incendio) y las letras son: O H L Q. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 8 de mayo. A la cabeza salió el número 7185 - Linterna. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con un incendio suele simbolizar emociones intensas, cambios bruscos o una purificación interna. Puede señalar la necesidad de soltar lo que ya no te sirve. También puede advertir sobre estrés, enojo contenido o pérdida de control. La intensidad del fuego y tu reacción indican si es renovación, alerta o deseo de empezar de nuevo. Soñar con una linterna suele representar claridad y guía en medio de la confusión. Indica la búsqueda de respuestas y la necesidad de iluminar lo oculto. Si la luz es fuerte, hay confianza y soluciones cercanas; si es débil o la linterna no funciona, refleja dudas, falta de energía o obstáculos que requieren apoyo.