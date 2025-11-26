Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 25 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1001 (Agua) y las letras son: E I B W.

1° 1001 11° 6150 2° 3530 12° 1163 3° 7624 13° 9114 4° 4808 14° 6268 5° 0686 15° 3889 6° 7075 16° 2802 7° 4127 17° 7773 8° 6385 18° 0385 9° 4030 19° 6010 10° 1519 20° 5274

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 25 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 25 de noviembre. A la cabeza salió el número 7938 - Piedras.

1° 7938 11° 2653 2° 7024 12° 9798 3° 7028 13° 7154 4° 5727 14° 3835 5° 1276 15° 8580 6° 6908 16° 0434 7° 0972 17° 1683 8° 2502 18° 6566 9° 8349 19° 6888 10° 8388 20° 2096

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.

Además, el tipo de agua en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, el agua clara puede indicar claridad mental y paz, mientras que el agua turbia puede reflejar confusión o problemas emocionales no resueltos.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está construyendo una base firme en su vida o que necesita encontrar un equilibrio en sus emociones.