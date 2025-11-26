En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 25 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1001 (Agua) y las letras son: E I B W.

 1°1001 11°6150 
 3530  12°1163
 3°7624  13°9114 
 4808  14°6268 
 0686  15°3889 
 6°7075  16°2802
 4127  17°7773 
 6385  18°0385 
 4030  19°6010 
 10°1519  20°5274 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 25 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 25 de noviembre. A la cabeza salió el número 7938 - Piedras.

 1°7938 11°2653 
 7024   12°9798
 3°7028  13°7154 
 5727  14°3835 
 1276  15°8580 
 6°6908  16°0434
 0972  17°1683 
 2502  18°6566 
 8349  19°6888 
 10°8388  20°2096 

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

  • La Previa (a las 8 horas)
  • La Primera (a las 12 horas)
  • La Matutina (a las 15 horas)
  • La Vespertina (a las 18 horas)
  • La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.

Además, el tipo de agua en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, el agua clara puede indicar claridad mental y paz, mientras que el agua turbia puede reflejar confusión o problemas emocionales no resueltos.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está construyendo una base firme en su vida o que necesita encontrar un equilibrio en sus emociones.