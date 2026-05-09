La quiniela, gestionada por las loterías oficiales de cada jurisdicción, es el juego de apuestas más elegido en el país. Sus resultados se actualizan varias veces por día y los premios se establecen de forma fija, en relación con la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 9 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 6486 (El Humo) y las letras son: M P X Y. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 9 de mayo. A la cabeza salió el número 3477 - Pierna Mujer. Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los competidores. Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido. Soñar con el humo suele simbolizar confusión, advertencias o emociones reprimidas que nublan tu juicio. Invita a pausar y aclarar situaciones antes de que un problema pequeño se descontrole. El color y la densidad orientan el mensaje: humo blanco sugiere alivio o purificación; humo oscuro señala estrés, engaños o ambientes tóxicos. Observa su origen y si te asfixia para identificar la fuente del conflicto. Soñar con Pierna Mujer suele representar la feminidad, la sensualidad y el avance personal; puede señalar cómo te apoyas en tu lado receptivo para seguir adelante. Según el estado de la pierna (fuerte, herida o atractiva), el sueño refleja confianza, vulnerabilidad o deseo, así como tu relación con la imagen corporal y el poder de atracción.