Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2467 (Mordida) y las letras son: I U K T.

1° 2467 11° 5654 2° 7594 12° 3982 3° 0849 13° 5709 4° 6670 14° 5855 5° 4071 15° 3554 6° 4252 16° 9866 7° 4577 17° 2168 8° 1137 18° 9445 9° 5709 19° 8896 10° 2755 20° 9931

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 28 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 28 de enero. A la cabeza salió el número 5860 - La Virgen.

1° 5860 11° 6924 2° 8040 12° 1692 3° 3261 13° 8417 4° 4309 14° 9313 5° 9348 15° 3012 6° 6490 16° 3709 7° 9349 17° 9336 8° 1680 18° 4683 9° 3545 19° 9010 10° 2962 20° 6790

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con La Virgen puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja un deseo de conexión con lo divino y la necesidad de apoyo en momentos difíciles.

Además, puede representar pureza, amor incondicional y la esperanza de redención. La Virgen en los sueños puede ser un recordatorio de la fe y la importancia de mantener una actitud positiva ante los desafíos de la vida.