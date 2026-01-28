En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 2467 (Mordida) y las letras son: I U K T.

 1°2467 11°5654 
 7594  12°3982
 3°0849  13°5709 
 6670  14°5855 
 4071  15°3554 
 6°4252  16°9866
 4577  17°2168 
 1137  18°9445 
 5709  19°8896 
 10°2755  20°9931 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 28 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 28 de enero. A la cabeza salió el número 5860 - La Virgen.

 1°5860 11°6924 
 8040   12°1692
 3°3261  13°8417 
 4309  14°9313 
 9348  15°3012 
 6°6490  16°3709
 9349  17°9336 
 1680  18°4683 
 3545  19°9010 
 10°2962  20°6790 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los individuos que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

¿Qué significa soñar con la virgen?

Soñar con La Virgen puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Este sueño a menudo refleja un deseo de conexión con lo divino y la necesidad de apoyo en momentos difíciles.

Además, puede representar pureza, amor incondicional y la esperanza de redención. La Virgen en los sueños puede ser un recordatorio de la fe y la importancia de mantener una actitud positiva ante los desafíos de la vida.