Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 1 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 5978 (Ramera) y las letras son: E B B K. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 1 de abril. A la cabeza salió el número 1818 - Sangre. Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de explorar aspectos de la sexualidad o la intimidad que pueden estar reprimidos en la vida cotidiana. Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la búsqueda de satisfacción personal. La figura de la ramera en los sueños puede ser un llamado a confrontar y aceptar estos deseos sin juicios. Soñar con sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud, el bienestar emocional o situaciones que generan estrés y ansiedad. Además, la sangre en los sueños puede representar la conexión con las emociones profundas y los instintos primarios. Puede ser un indicativo de la necesidad de enfrentar conflictos internos o de sanar heridas emocionales que aún persisten.