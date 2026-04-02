Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 1 de abril de 2026. A la cabeza salió el número 6572 (Sorpresa) y las letras son: E D J P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 1 de abril. A la cabeza salió el número 7184 - La Iglesia. Los sorteos se realizan cinco veces al día: Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria. Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido. Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas o de buscar consuelo en momentos de incertidumbre. Además, La Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar que el soñador está buscando pertenencia o que necesita fortalecer sus lazos con los demás, así como también puede ser un llamado a la reflexión sobre sus valores y creencias personales.