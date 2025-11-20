Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 20 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0633 (Cristo) y las letras son: O H R S.

1° 0633 11° 3684 2° 4585 12° 8324 3° 7473 13° 5661 4° 7735 14° 2484 5° 4539 15° 9709 6° 2240 16° 7260 7° 9626 17° 6129 8° 7205 18° 1522 9° 0448 19° 9913 10° 3827 20° 8025

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 20 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 20 de noviembre. A la cabeza salió el número 0971 - Excremento.

1° 0971 11° 9777 2° 1985 12° 8794 3° 8841 13° 8038 4° 9898 14° 3972 5° 7462 15° 8899 6° 0384 16° 3750 7° 3237 17° 7269 8° 2987 18° 3069 9° 7483 19° 8762 10° 6072 20° 4184

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual y un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, puede representar la esperanza, el perdón y la redención. Soñar con Cristo puede ser un recordatorio de la importancia de la fe y la compasión en la vida diaria.

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar atrás lo que ya no sirve y hacer espacio para nuevas oportunidades.

Además, el excremento en los sueños puede representar la necesidad de purificación o limpieza en algún aspecto personal. Puede ser una señal de que el soñador debe enfrentar y resolver problemas que le están causando malestar o ansiedad.