En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3967 (Mordida) y las letras son: C S X Z.
|1°
|3967
|11°
|2555
|2°
|6720
|12°
|5595
|3°
|7777
|13°
|6562
|4°
|7250
|14°
|8998
|5°
|8832
|15°
|8963
|6°
|6245
|16°
|3778
|7°
|9837
|17°
|4675
|8°
|6790
|18°
|4067
|9°
|6861
|19°
|2634
|10°
|3109
|20°
|1398
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 19 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 19 de diciembre. A la cabeza salió el número 5224 - Caballo.
|1°
|5224
|11°
|7887
|2°
|4396
|12°
|3385
|3°
|1742
|13°
|4146
|4°
|1438
|14°
|3346
|5°
|1581
|15°
|3284
|6°
|5787
|16°
|3919
|7°
|8058
|17°
|5323
|8°
|6658
|18°
|2998
|9°
|7172
|19°
|3317
|10°
|6746
|20°
|5356
¿Cómo es el sorteo de la quiniela?
- Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.
- Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
- Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).
¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.
Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.
¿Qué significa soñar con caballo?
Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.
Además, los caballos en los sueños pueden estar relacionados con la pasión y la ambición. Pueden indicar que el soñador está en un camino hacia el éxito o que necesita seguir su intuición y dejarse llevar por sus instintos.