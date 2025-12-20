Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3967 (Mordida) y las letras son: C S X Z.

1° 3967 11° 2555 2° 6720 12° 5595 3° 7777 13° 6562 4° 7250 14° 8998 5° 8832 15° 8963 6° 6245 16° 3778 7° 9837 17° 4675 8° 6790 18° 4067 9° 6861 19° 2634 10° 3109 20° 1398

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 19 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 19 de diciembre. A la cabeza salió el número 5224 - Caballo.

1° 5224 11° 7887 2° 4396 12° 3385 3° 1742 13° 4146 4° 1438 14° 3346 5° 1581 15° 3284 6° 5787 16° 3919 7° 8058 17° 5323 8° 6658 18° 2998 9° 7172 19° 3317 10° 6746 20° 5356

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a nuestras relaciones y a los posibles peligros que nos rodean.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden estar relacionados con la pasión y la ambición. Pueden indicar que el soñador está en un camino hacia el éxito o que necesita seguir su intuición y dejarse llevar por sus instintos.