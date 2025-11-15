En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6205 (Gato) y las letras son: I N Q R.

 1°6205 11°1109 
 3543  12°3346
 3°9017  13°9156 
 2714  14°8151 
 7578  15°1922 
 6°5472  16°3226
 6960  17°4161 
 0016  18°4150 
 0481  19°3486 
 10°9537  20°0902 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 14 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 3113 - La Yeta.

 1°3113 11°4673 
 4612   12°7477
 3°6148  13°8892 
 8800  14°7341 
 1102  15°2545 
 6°7803  16°9617
 5613  17°5645 
 7114  18°8023 
 1704  19°8529 
 10°6386  20°4955 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.