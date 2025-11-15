Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6205 (Gato) y las letras son: I N Q R.

1° 6205 11° 1109 2° 3543 12° 3346 3° 9017 13° 9156 4° 2714 14° 8151 5° 7578 15° 1922 6° 5472 16° 3226 7° 6960 17° 4161 8° 0016 18° 4150 9° 0481 19° 3486 10° 9537 20° 0902

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 14 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 3113 - La Yeta.

1° 3113 11° 4673 2° 4612 12° 7477 3° 6148 13° 8892 4° 8800 14° 7341 5° 1102 15° 2545 6° 7803 16° 9617 7° 5613 17° 5645 8° 7114 18° 8023 9° 1704 19° 8529 10° 6386 20° 4955

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con gato?

Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.

Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.