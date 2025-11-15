En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 6205 (Gato) y las letras son: I N Q R.
|1°
|6205
|11°
|1109
|2°
|3543
|12°
|3346
|3°
|9017
|13°
|9156
|4°
|2714
|14°
|8151
|5°
|7578
|15°
|1922
|6°
|5472
|16°
|3226
|7°
|6960
|17°
|4161
|8°
|0016
|18°
|4150
|9°
|0481
|19°
|3486
|10°
|9537
|20°
|0902
Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este viernes 14 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 3113 - La Yeta.
|1°
|3113
|11°
|4673
|2°
|4612
|12°
|7477
|3°
|6148
|13°
|8892
|4°
|8800
|14°
|7341
|5°
|1102
|15°
|2545
|6°
|7803
|16°
|9617
|7°
|5613
|17°
|5645
|8°
|7114
|18°
|8023
|9°
|1704
|19°
|8529
|10°
|6386
|20°
|4955
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con gato?
Soñar con un gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Los gatos son animales que suelen representar la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y la conexión con el mundo espiritual.
Además, este sueño puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la curiosidad y la creatividad. También puede indicar la necesidad de cuidar de uno mismo y de establecer límites en las relaciones personales.
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen incontrolables o desafiantes.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar adversidades y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.