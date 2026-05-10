Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 9 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 9560 (La Virgen) y las letras son: U C D P. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 9 de mayo. A la cabeza salió el número 7652 - Madre e hijo. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para proporcionar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con la Virgen suele simbolizar protección, consuelo y esperanza. Puede indicar que buscas guía espiritual o apoyo en momentos de duda. También puede reflejar sentimientos de pureza, perdón o necesidad de reconciliación interior. El contexto del sueño y tus emociones al despertar orientan su significado personal. Soñar con madre e hijo suele simbolizar protección, afecto y el vínculo familiar. Puede reflejar necesidad de cuidados, deseo de pertenencia o una etapa de contención emocional. También puede señalar responsabilidades, maduración o reconciliación interna. Si el sueño es armonioso, augura apoyo; si hay tensión, invita a sanar límites y dependencias.