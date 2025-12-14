Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la nocturna de este sábado, 13 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7811 (Palito) y las letras son: N W X Z.

1° 7811 11° 0695 2° 8307 12° 8340 3° 0319 13° 0849 4° 1535 14° 4854 5° 8877 15° 9700 6° 5640 16° 1697 7° 7634 17° 1244 8° 3180 18° 6404 9° 9169 19° 8238 10° 3557 20° 7743

Resultados de la Quiniela Provincial en la Nocturna este sábado 13 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la nocturna de este sábado 13 de diciembre. A la cabeza salió el número 1177 - Pierna Mujer.

1° 1177 11° 5475 2° 1166 12° 3737 3° 2783 13° 5517 4° 5752 14° 0767 5° 5420 15° 1443 6° 7967 16° 9223 7° 9567 17° 3733 8° 4878 18° 1923 9° 0299 19° 7357 10° 7894 20° 7781

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o físico que brinde confianza y tranquilidad.

Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que permitan manifestar tu individualidad y talento.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la movilidad y el progreso personal. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar un deseo de libertad o la necesidad de tomar decisiones que impulsen el crecimiento personal.