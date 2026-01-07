Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6012 (Soldado) y las letras son: B F G Q.

1° 6012 11° 6005 2° 4240 12° 3153 3° 8065 13° 6926 4° 7116 14° 0349 5° 4919 15° 0823 6° 7132 16° 9249 7° 6775 17° 0020 8° 4350 18° 4173 9° 2729 19° 3215 10° 1254 20° 8040

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 7 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 6767 - Mordida.

1° 6767 11° 0848 2° 3759 12° 5040 3° 1879 13° 3114 4° 5419 14° 3885 5° 9362 15° 9981 6° 4233 16° 9764 7° 1972 17° 1680 8° 6766 18° 8336 9° 1785 19° 3830 10° 2598 20° 7910

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con soldado?

Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

Además, un soldado en sueños puede representar la protección y la defensa de valores personales. Este sueño puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera importante, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y objetivos.

¿Qué significa soñar con mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos que afectan la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a las relaciones y a los entornos que nos rodean.