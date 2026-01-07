En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este miércoles, 7 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 6012 (Soldado) y las letras son: B F G Q.
|1°
|6012
|11°
|6005
|2°
|4240
|12°
|3153
|3°
|8065
|13°
|6926
|4°
|7116
|14°
|0349
|5°
|4919
|15°
|0823
|6°
|7132
|16°
|9249
|7°
|6775
|17°
|0020
|8°
|4350
|18°
|4173
|9°
|2729
|19°
|3215
|10°
|1254
|20°
|8040
Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este miércoles 7 de enero
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este miércoles 7 de enero. A la cabeza salió el número 6767 - Mordida.
|1°
|6767
|11°
|0848
|2°
|3759
|12°
|5040
|3°
|1879
|13°
|3114
|4°
|5419
|14°
|3885
|5°
|9362
|15°
|9981
|6°
|4233
|16°
|9764
|7°
|1972
|17°
|1680
|8°
|6766
|18°
|8336
|9°
|1785
|19°
|3830
|10°
|2598
|20°
|7910
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan conforme al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
¿Qué significa soñar con soldado?
Soñar con un soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad, sugiriendo que el soñador está enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.
Además, un soldado en sueños puede representar la protección y la defensa de valores personales. Este sueño puede indicar que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defender lo que considera importante, mostrando una disposición a luchar por sus creencias y objetivos.
¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o conflictos no resueltos que afectan la vida del soñador.
Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que percibimos como amenazantes. Es un llamado a prestar atención a las relaciones y a los entornos que nos rodean.