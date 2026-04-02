Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 1 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con tomates puede simbolizar la abundancia y la fertilidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja el deseo de crecimiento personal y la búsqueda de nuevas oportunidades. Además, los tomates en los sueños pueden representar emociones y relaciones. Pueden indicar la necesidad de nutrir conexiones o la importancia de cuidar aspectos emocionales en la vida diaria. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.