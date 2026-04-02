La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 1 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con la sangre puede simbolizar la vida, la energía y la vitalidad. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren una atención especial en la vida del soñador. Por otro lado, la sangre también puede representar la pérdida, el dolor o el sacrificio. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar preocupaciones sobre la salud o relaciones personales que necesitan ser examinadas más de cerca. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.