Durante este miércoles, 1 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas oportunidades y el inicio de algo nuevo en la vida del soñador. Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones o relaciones. Los huevos, al ser delicados, pueden indicar la necesidad de cuidar y proteger lo que se está desarrollando en la vida personal o profesional. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.