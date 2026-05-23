Este sábado, 23 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 6583 - Mal Tiempo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 23 de mayo

1° 6583 11° 6595 2° 5471 12° 9863 3° 9385 13° 9730 4° 3280 14° 4383 5° 1655 15° 9151 6° 9826 16° 9751 7° 2942 17° 1610 8° 9825 18° 6667 9° 7429 19° 4551 10° 6194 20° 9968

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con El Mal Tiempo suele reflejar turbulencia emocional, estrés y temor ante cambios o conflictos. Es una señal de que tu mente procesa incertidumbres y te pide prepararte.

Si la tormenta amaina o encuentras refugio, indica resiliencia y soluciones cercanas; si arrecia, advierte acumulación de presión. El tipo e intensidad (lluvia, viento, truenos) sugieren qué áreas de tu vida se ven más afectadas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.