En esta noticia
Este sábado, 23 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 6583 - Mal Tiempo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 23 de mayo
|1°
|6583
|11°
|6595
|2°
|5471
|12°
|9863
|3°
|9385
|13°
|9730
|4°
|3280
|14°
|4383
|5°
|1655
|15°
|9151
|6°
|9826
|16°
|9751
|7°
|2942
|17°
|1610
|8°
|9825
|18°
|6667
|9°
|7429
|19°
|4551
|10°
|6194
|20°
|9968
¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?
Soñar con El Mal Tiempo suele reflejar turbulencia emocional, estrés y temor ante cambios o conflictos. Es una señal de que tu mente procesa incertidumbres y te pide prepararte.
Si la tormenta amaina o encuentras refugio, indica resiliencia y soluciones cercanas; si arrecia, advierte acumulación de presión. El tipo e intensidad (lluvia, viento, truenos) sugieren qué áreas de tu vida se ven más afectadas.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.