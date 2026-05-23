Durante este sábado, 23 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 5222 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 23 de mayo

1° 5222 11° 7737 2° 1497 12° 1291 3° 8340 13° 1771 4° 0595 14° 7123 5° 1492 15° 4830 6° 7174 16° 2647 7° 1088 17° 8904 8° 9073 18° 5311 9° 5616 19° 5433 10° 0470 20° 4306

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el Loco sugiere comienzos frescos, espontaneidad y deseo de libertad; invita a confiar en la intuición y abrirse a nuevas experiencias.

También advierte sobre la imprudencia o la falta de rumbo: equilibra la curiosidad con responsabilidad y planifica para evitar tropiezos.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.