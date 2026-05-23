Durante este sábado, 23 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:
- A la cabeza: 5222 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 23 de mayo
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¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con el Loco sugiere comienzos frescos, espontaneidad y deseo de libertad; invita a confiar en la intuición y abrirse a nuevas experiencias.
También advierte sobre la imprudencia o la falta de rumbo: equilibra la curiosidad con responsabilidad y planifica para evitar tropiezos.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.