Este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8248 - Muerto que habla
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 28 de enero
|1°
|8248
|11°
|1097
|2°
|4284
|12°
|6462
|3°
|6676
|13°
|5413
|4°
|9977
|14°
|5631
|5°
|4888
|15°
|5526
|6°
|7707
|16°
|8292
|7°
|7069
|17°
|0733
|8°
|0905
|18°
|8932
|9°
|4309
|19°
|3951
|10°
|9004
|20°
|8815
¿Qué significa soñar con Muerto que habla?
Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.
Además, puede representar una conexión con el pasado y la búsqueda de sabiduría o lecciones que se pueden aprender de experiencias pasadas. La comunicación con un muerto en sueños puede ser una forma de procesar el duelo o de recibir orientación en momentos difíciles.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.