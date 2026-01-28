Este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8248 - Muerto que habla

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 28 de enero

1° 8248 11° 1097 2° 4284 12° 6462 3° 6676 13° 5413 4° 9977 14° 5631 5° 4888 15° 5526 6° 7707 16° 8292 7° 7069 17° 0733 8° 0905 18° 8932 9° 4309 19° 3951 10° 9004 20° 8815

¿Qué significa soñar con Muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas relacionadas con esa persona. Este tipo de sueño a menudo refleja el deseo de obtener respuestas o cerrar ciclos en la vida del soñador.

Además, puede representar una conexión con el pasado y la búsqueda de sabiduría o lecciones que se pueden aprender de experiencias pasadas. La comunicación con un muerto en sueños puede ser una forma de procesar el duelo o de recibir orientación en momentos difíciles.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.