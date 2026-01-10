Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7825 - Gallina

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero

1° 7825 11° 5201 2° 2496 12° 5612 3° 4169 13° 2528 4° 0033 14° 9282 5° 2206 15° 6219 6° 6196 16° 0150 7° 9396 17° 5217 8° 4444 18° 8489 9° 3616 19° 1184 10° 4899 20° 4428

¿Qué significa soñar con Gallina?

Soñar con una gallina puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos y la importancia de la familia y el hogar.

Además, la gallina en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se avecinan buenas noticias o que estás en el camino correcto hacia el éxito personal y profesional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.