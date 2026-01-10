Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7825 - Gallina
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero
|1°
|7825
|11°
|5201
|2°
|2496
|12°
|5612
|3°
|4169
|13°
|2528
|4°
|0033
|14°
|9282
|5°
|2206
|15°
|6219
|6°
|6196
|16°
|0150
|7°
|9396
|17°
|5217
|8°
|4444
|18°
|8489
|9°
|3616
|19°
|1184
|10°
|4899
|20°
|4428
¿Qué significa soñar con Gallina?
Soñar con una gallina puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos y la importancia de la familia y el hogar.
Además, la gallina en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se avecinan buenas noticias o que estás en el camino correcto hacia el éxito personal y profesional.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.