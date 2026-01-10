En esta noticia

Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7825 - Gallina

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero

 7825 11° 5201 
 2°2496 12° 5612
 3°4169 13° 2528 
 4°0033 14° 9282 
 5°2206 15° 6219 
 6°6196 16° 0150 
 7°9396 17° 5217 
 8°4444 18° 8489 
 9°361619° 1184 
 10°4899 20° 4428 

¿Qué significa soñar con Gallina?

Soñar con una gallina puede simbolizar la necesidad de cuidar y proteger lo que es valioso en tu vida. Este sueño a menudo refleja instintos maternos y la importancia de la familia y el hogar.

Además, la gallina en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se avecinan buenas noticias o que estás en el camino correcto hacia el éxito personal y profesional.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

