Este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7389 - La Rata

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 28 de enero

1° 7389 11° 6426 2° 9048 12° 1489 3° 4152 13° 4031 4° 0140 14° 1880 5° 5286 15° 4907 6° 5162 16° 0350 7° 0917 17° 4758 8° 4283 18° 2483 9° 0468 19° 3238 10° 0529 20° 3143

¿Qué significa soñar con La Rata?

Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas en las que confías, sugiriendo que podrías estar rodeado de malas influencias o engaños.

Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o problemas que has estado evitando. Este tipo de sueño puede ser una señal para enfrentar tus inquietudes y resolver conflictos internos que te están afectando.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.