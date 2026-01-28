En esta noticia
Este miércoles, 28 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7389 - La Rata
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 28 de enero
|1°
|7389
|11°
|6426
|2°
|9048
|12°
|1489
|3°
|4152
|13°
|4031
|4°
|0140
|14°
|1880
|5°
|5286
|15°
|4907
|6°
|5162
|16°
|0350
|7°
|0917
|17°
|4758
|8°
|4283
|18°
|2483
|9°
|0468
|19°
|3238
|10°
|0529
|20°
|3143
¿Qué significa soñar con La Rata?
Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas en las que confías, sugiriendo que podrías estar rodeado de malas influencias o engaños.
Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o problemas que has estado evitando. Este tipo de sueño puede ser una señal para enfrentar tus inquietudes y resolver conflictos internos que te están afectando.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.