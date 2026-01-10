En esta noticia
Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6427 - El Peine
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero
|1°
|6427
|11°
|9853
|2°
|9330
|12°
|6671
|3°
|2400
|13°
|4645
|4°
|3148
|14°
|1802
|5°
|7422
|15°
|5895
|6°
|6931
|16°
|9850
|7°
|0727
|17°
|3303
|8°
|9837
|18°
|8204
|9°
|6098
|19°
|1403
|10°
|7059
|20°
|4704
¿Qué significa soñar con El Peine?
Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar y alisar el cabello, puede reflejar el deseo de resolver problemas o situaciones complicadas que generan estrés.
Además, el peine en los sueños puede representar la imagen personal y la autoestima. Soñar con peinarse o usar un peine puede indicar que el soñador está preocupado por su apariencia o por cómo es percibido por los demás.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.