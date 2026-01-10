Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6427 - El Peine

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero

1° 6427 11° 9853 2° 9330 12° 6671 3° 2400 13° 4645 4° 3148 14° 1802 5° 7422 15° 5895 6° 6931 16° 9850 7° 0727 17° 3303 8° 9837 18° 8204 9° 6098 19° 1403 10° 7059 20° 4704

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar y alisar el cabello, puede reflejar el deseo de resolver problemas o situaciones complicadas que generan estrés.

Además, el peine en los sueños puede representar la imagen personal y la autoestima. Soñar con peinarse o usar un peine puede indicar que el soñador está preocupado por su apariencia o por cómo es percibido por los demás.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.