Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6427 - El Peine

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero

 6427 11° 9853 
 2°9330 12° 6671
 3°2400 13° 4645 
 4°3148 14° 1802 
 5°7422 15° 5895 
 6°6931 16° 9850 
 7°0727 17° 3303 
 8°9837 18° 8204 
 9°609819° 1403 
 10°7059 20° 4704 

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y organización en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar y alisar el cabello, puede reflejar el deseo de resolver problemas o situaciones complicadas que generan estrés.

Además, el peine en los sueños puede representar la imagen personal y la autoestima. Soñar con peinarse o usar un peine puede indicar que el soñador está preocupado por su apariencia o por cómo es percibido por los demás.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

