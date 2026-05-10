Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este sábado, 9 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 0593 (Enamorado). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido. Soñar con estar enamorado suele reflejar deseo de conexión, autoestima elevada y esperanza. Indica apertura emocional, ilusión por nuevas etapas o reconocimiento de afecto existente. Si el sueño causa ansiedad, puede señalar miedo al rechazo, dudas sobre una relación o heridas pendientes. También advierte idealización excesiva: conviene equilibrar fantasía y realidad antes de tomar decisiones.