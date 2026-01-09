Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1150 - El Pan
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero
|1°
|1150
|11°
|2595
|2°
|9927
|12°
|3413
|3°
|6254
|13°
|1131
|4°
|9817
|14°
|9975
|5°
|3052
|15°
|9226
|6°
|5027
|16°
|3970
|7°
|5284
|17°
|0334
|8°
|9066
|18°
|6294
|9°
|2704
|19°
|7172
|10°
|2941
|20°
|1106
¿Qué significa soñar con El Pan?
Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual.
Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y satisfacción.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.