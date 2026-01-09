Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1150 - El Pan

1° 1150 11° 2595 2° 9927 12° 3413 3° 6254 13° 1131 4° 9817 14° 9975 5° 3052 15° 9226 6° 5027 16° 3970 7° 5284 17° 0334 8° 9066 18° 6294 9° 2704 19° 7172 10° 2941 20° 1106

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y satisfacción.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.