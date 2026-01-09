En esta noticia

Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1150 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero

 1150 11° 2595 
 2°9927 12° 3413
 3°6254 13° 1131 
 4°9817 14° 9975 
 5°3052 15° 9226 
 6°5027 16° 3970 
 7°5284 17° 0334 
 8°9066 18° 6294 
 9°270419° 7172 
 10°2941 20° 1106 

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa no solo la alimentación física, sino también el bienestar emocional y espiritual.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede ser un indicativo de que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y satisfacción.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

