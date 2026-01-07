En esta noticia ¿Qué significa soñar con Dinero?

Este lunes, 5 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1332 (Dinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 5 de enero

1° 1332 11° 5346 2° 1559 12° 0831 3° 8220 13° 6494 4° 8969 14° 4950 5° 6355 15° 4206 6° 8646 16° 6493 7° 3304 17° 4301 8° 7801 18° 2059 9° 7331 19° 5826 10° 4116 20° 1641

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la necesidad de valorar más lo que se tiene.

Además, el dinero en los sueños puede representar el poder, el éxito o la autoestima. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar una búsqueda de reconocimiento o la necesidad de tomar decisiones importantes relacionadas con la vida personal o profesional.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.