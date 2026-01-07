En esta noticia
Este lunes, 5 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1332 (Dinero).
Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 5 de enero
|1°
|1332
|11°
|5346
|2°
|1559
|12°
|0831
|3°
|8220
|13°
|6494
|4°
|8969
|14°
|4950
|5°
|6355
|15°
|4206
|6°
|8646
|16°
|6493
|7°
|3304
|17°
|4301
|8°
|7801
|18°
|2059
|9°
|7331
|19°
|5826
|10°
|4116
|20°
|1641
¿Qué significa soñar con Dinero?
Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la abundancia y la prosperidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad financiera o la necesidad de valorar más lo que se tiene.
Además, el dinero en los sueños puede representar el poder, el éxito o la autoestima. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar una búsqueda de reconocimiento o la necesidad de tomar decisiones importantes relacionadas con la vida personal o profesional.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios oscilan según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.