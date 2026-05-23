En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 23 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4314 (Borracho).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 23 de mayo

1° 4314 11° 9244 2° 8359 12° 4250 3° 2469 13° 5935 4° 7946 14° 3400 5° 3715 15° 7156 6° 1134 16° 5793 7° 7228 17° 7057 8° 2909 18° 0004 9° 7752 19° 2141 10° 8107 20° 9161

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho apunta a pérdida de control y juicio nublado. Revela excesos, impulsos desordenados o malas compañías. Es una alerta para pausar, revisar hábitos y decidir con mayor claridad.

Si tú estás ebrio en el sueño, sugiere culpa o poco autocontrol; si ves a otro, advierte influencias negativas. También puede reflejar evasión, vergüenza o emociones reprimidas que requieren atención.