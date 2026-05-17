Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este sábado, 16 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8025 (Gallina). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con gallina suele reflejar protección, hogar y lazos familiares. Indica necesidad de cuidado, instintos maternales o búsqueda de seguridad. También sugiere prudencia ante cambios y el valor de lo sencillo. Si la gallina está inquieta o cacarea, alerta sobre chismes, cobardía o decisiones evitadas. Si pone huevos, anuncia oportunidades y prosperidad; si está herida o muerta, advierte pérdidas, desunión o descuido de tus prioridades.