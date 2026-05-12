Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este martes, 12 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0166 (Lombriz). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con lombriz simboliza renovación, sanación y trabajo paciente. Habla de cambios discretos que nutren lo esencial y de limpiar cargas pasadas para que nuevas oportunidades crezcan desde raíces firmes. Si la ves sana y en tierra fértil, augura crecimiento y estabilidad. Si te causa repulsión o invade tu espacio, alerta sobre culpas, desgaste o intrusiones; invita a poner límites y atender lo que postergas.