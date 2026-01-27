En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 26 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5704 (La cama).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 26 de enero

1° 5704 11° 5713 2° 7839 12° 1451 3° 6151 13° 1484 4° 5672 14° 4508 5° 1947 15° 5590 6° 2755 16° 9441 7° 0965 17° 0406 8° 7520 18° 4054 9° 4820 19° 0853 10° 3732 20° 5491

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama puede simbolizar la intimidad y el descanso emocional. Este sueño a menudo refleja el estado de nuestras relaciones personales y la necesidad de conexión. También puede indicar un deseo de escapar de las tensiones diarias y buscar un refugio seguro.

Además, la cama en los sueños puede representar la salud física y mental. Si la cama está desordenada, puede sugerir inquietudes o problemas no resueltos. En cambio, una cama limpia y ordenada puede reflejar paz interior y satisfacción en la vida personal.