Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este miércoles, 1 de abril de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1876 (Las Llamas). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con las llamas puede simbolizar pasión, deseo o transformación. Las llamas representan energía intensa y pueden indicar que hay emociones ardientes en tu vida. Este sueño puede ser una señal de que necesitas dejar salir tus sentimientos o de que estás en un proceso de cambio significativo. Por otro lado, las llamas también pueden reflejar advertencias sobre situaciones que podrían volverse destructivas. Si en el sueño las llamas son descontroladas, puede ser un indicativo de que hay conflictos o tensiones que necesitan ser abordados antes de que se intensifiquen.