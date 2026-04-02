La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este miércoles, 1 de abril de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 3649 (La Carne). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con La Carne puede simbolizar deseos y necesidades físicas. Este sueño a menudo refleja la conexión con lo material y lo sensorial, sugiriendo que el soñador está en busca de satisfacción en su vida cotidiana o que necesita atender aspectos de su salud y bienestar. Además, La Carne en los sueños puede representar la vulnerabilidad y la fragilidad del ser humano. Puede indicar que el soñador está enfrentando situaciones que lo hacen sentir expuesto o que necesita protegerse emocionalmente de influencias externas que lo afectan.