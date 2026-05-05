Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este lunes, 4 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 9454 (La Vaca). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con una vaca simboliza abundancia, nutrición y estabilidad. Evoca energía materna, paciencia y arraigo. Puede anunciar prosperidad, apoyo de los tuyos y una etapa de calma para consolidar proyectos. Si la vaca aparece flaca, enferma o agresiva, puede reflejar carencias, desgaste emocional o miedo a perder estabilidad. También invita a revisar cómo cuidas tus recursos, tu cuerpo y tus vínculos afectivos.