Resultado de la quiniela de Córdoba en la Nocturna: las cifras ganadoras de este viernes 29 de agosto

Este viernes, 29 de agosto de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2511 (Palito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 29 de agosto

1° 2511 11° 3969 2° 0138 12° 5476 3° 8096 13° 7580 4° 6412 14° 7846 5° 2688 15° 9275 6° 0383 16° 2816 7° 3027 17° 0892 8° 6556 18° 1135 9° 2522 19° 6054 10° 9693 20° 4514

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito puede simbolizar la búsqueda de estabilidad y seguridad en la vida. Este sueño podría reflejar la necesidad de encontrar un apoyo emocional o una figura que brinde confianza en momentos de incertidumbre.



Además, Palito puede representar la creatividad y la expresión personal. Soñar con él podría indicar que es momento de explorar nuevas ideas o proyectos que te permitan mostrar tu verdadero yo y conectar con tus pasiones.