Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este sábado, 16 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1270 (Muerto que sueña). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con un muerto que sueña señala duelo pendiente y recuerdos que vuelven. Sugiere cerrar ciclos y aceptar cambios. La escena refleja capas de tu inconsciente que buscan ser escuchadas. También puede simbolizar renovación: algo 'muerto' en ti busca despertar. Invita a revisar creencias, perdonar y soltar apegos. Si angustia, cuida tu descanso y compártelo con alguien de confianza.