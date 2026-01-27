En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este lunes, 26 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4573 (Hospital).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 26 de enero

1° 4573 11° 1008 2° 1817 12° 3863 3° 8976 13° 2515 4° 6740 14° 1244 5° 7776 15° 9658 6° 8068 16° 8214 7° 7071 17° 8308 8° 7266 18° 8016 9° 5107 19° 1691 10° 5884 20° 3794

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con hospital?

Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación, tanto física como emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar, indicando que el soñador busca atención o apoyo en momentos de vulnerabilidad.

Además, un hospital en sueños puede representar cambios importantes en la vida. Puede ser una señal de que es momento de dejar atrás viejas heridas y adoptar nuevas perspectivas. Este sueño invita a la reflexión sobre el autocuidado y la importancia de sanar en diferentes aspectos de la vida.