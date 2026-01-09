En esta noticia

Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3114 (Borracho).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero

 3114 11° 8224 
 2°3821 12° 3506 
 3°3953 13° 8272 
 4°0176 14° 1573 
 5°5169 15° 7983 
 6°0204  16° 3663 
 7°7742 17° 5086 
 8°4139 18° 2534 
 9°7787 19° 2520 
 10°6642 20° 8266 

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones diarias. Este sueño a menudo refleja una búsqueda de diversión y despreocupación, sugiriendo que el soñador anhela momentos de alegría y relajación en su vida.

Por otro lado, también puede indicar problemas emocionales o la falta de control en ciertas áreas. El borracho en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que están desinhibidos o fuera de control, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de equilibrio.

