Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3114 (Borracho).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero
|1°
|3114
|11°
|8224
|2°
|3821
|12°
|3506
|3°
|3953
|13°
|8272
|4°
|0176
|14°
|1573
|5°
|5169
|15°
|7983
|6°
|0204
|16°
|3663
|7°
|7742
|17°
|5086
|8°
|4139
|18°
|2534
|9°
|7787
|19°
|2520
|10°
|6642
|20°
|8266
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con borracho?
Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones diarias. Este sueño a menudo refleja una búsqueda de diversión y despreocupación, sugiriendo que el soñador anhela momentos de alegría y relajación en su vida.
Por otro lado, también puede indicar problemas emocionales o la falta de control en ciertas áreas. El borracho en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que están desinhibidos o fuera de control, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de equilibrio.