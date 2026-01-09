En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 9 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3114 (Borracho).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 9 de enero

1° 3114 11° 8224 2° 3821 12° 3506 3° 3953 13° 8272 4° 0176 14° 1573 5° 5169 15° 7983 6° 0204 16° 3663 7° 7742 17° 5086 8° 4139 18° 2534 9° 7787 19° 2520 10° 6642 20° 8266

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con borracho?

Soñar con un borracho puede simbolizar la necesidad de liberarse de las tensiones diarias. Este sueño a menudo refleja una búsqueda de diversión y despreocupación, sugiriendo que el soñador anhela momentos de alegría y relajación en su vida.

Por otro lado, también puede indicar problemas emocionales o la falta de control en ciertas áreas. El borracho en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que están desinhibidos o fuera de control, lo que invita a reflexionar sobre la necesidad de equilibrio.