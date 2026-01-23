En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Este viernes, 23 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6965 (El Cazador).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 23 de enero

1° 6965 11° 5285 2° 2681 12° 5404 3° 4907 13° 8375 4° 6183 14° 3870 5° 6808 15° 6299 6° 9425 16° 2933 7° 9520 17° 4859 8° 2151 18° 3075 9° 7954 19° 9101 10° 7166 20° 4723

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la lucha por alcanzar metas. Este sueño refleja la determinación y la voluntad de enfrentar desafíos, sugiriendo que el soñador está en una etapa de su vida donde necesita ser proactivo y valiente.

Además, El Cazador puede representar la necesidad de proteger lo que se valora. Este sueño invita a reflexionar sobre las relaciones y los recursos que se deben cuidar, indicando que es momento de ser más consciente de lo que se tiene y de lo que se desea preservar.